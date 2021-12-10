Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко во время поездки в Пермь обозначил сроки начала вакцинации несовершеннолетних от Covid-19. Об этом информирует ТАСС.

Как рассказал министр, вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса стартует в стране до конца 2021 года.