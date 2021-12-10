ЗАМАНА - Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

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10 декабря, 2021. Пятница 08:08
Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко во время поездки в Пермь обозначил сроки начала вакцинации несовершеннолетних от Covid-19. Об этом информирует ТАСС.

Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса
Вакцинация

Как рассказал министр, вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса стартует в стране до конца 2021 года.

 

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