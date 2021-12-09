ЗАМАНА - На форуме СМИ работает пункт вакцинации

На форуме СМИ работает пункт вакцинации

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09 декабря, 2021. Четверг 13:01
На форуме СМИ работает пункт вакцинации

Руководитель отдела организации оказания медпомощи по Махачкале Саида Дибирова сообщила, что во время форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности» будет работать пункт вакцинации.

На форуме СМИ работает пункт вакцинации
Вакцинация

«На мероприятии мы открыли пункт вакцинации от коронавируса и сезонного гриппа. Есть все виды препаратов от Covid-19, которые представлены в регионе. Пункт будет открыт 3 дня. Все желающие могут добровольно прийти и сделать прививку», – рассказала она.

 

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