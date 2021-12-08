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В Министерстве строительства РД открылся пункт для вакцинации от COVID-19
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 14:24
В Минстроительстве Дагестана запустили пункт для вакцинации от коронавируса.
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