План выполнили следующие районы: Хивский — 88,7%, Докузпаринский — 82,1% и Гумбетовский район — 81,2 %. Информировал о таких результатах лидер Дагестана Сергей Меликов на собрании оперативного штаба в Махачкале.
Три дагестанских района на 80% выполнили план по вакцинации
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 14:40
В Республике Дагестан 3 района выполнили цель по вакцинации и попали в так называемую «зеленную зону».
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