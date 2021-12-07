ЗАМАНА - Три дагестанских района на 80% выполнили план по вакцинации

Три дагестанских района на 80% выполнили план по вакцинации

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07 декабря, 2021. Вторник 14:40
Три дагестанских района на 80% выполнили план по вакцинации

В Республике Дагестан 3 района выполнили цель по вакцинации и попали в так называемую «зеленную зону».

Три дагестанских района на 80% выполнили план по вакцинации
Вакцинация

План выполнили следующие районы: Хивский — 88,7%, Докузпаринский — 82,1% и Гумбетовский район  81,2 %. Информировал о таких результатах лидер Дагестана Сергей Меликов на собрании оперативного штаба в Махачкале.

 

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