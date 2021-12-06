Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии

Москва и Нью-Дели приблизились к тому, чтобы завершить переговоры по производству российского препарата «Спутник Лайт» в Индии. Об этом информировал руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Его слова цитирует ТАСС.

При этом Лавров не назвал примерную дату старта производства вакцины в стране. Его комментарий прозвучал по результатам переговоров с руководителем МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате «2+2», в которых также участвовали глава Минобороны двух стран. Если испытания пройдут успешно и будут одобрены властями Индии, то «Спутник Лайт» станет первой однокомпонентной вакциной, которая будет использоваться в стране.