ЗАМАНА - Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии

Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии

Автор
06 декабря, 2021. Понедельник 13:31
Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии

Москва и Нью-Дели приблизились к тому, чтобы завершить переговоры по производству российского препарата «Спутник Лайт» в Индии. Об этом информировал руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Его слова цитирует ТАСС.

Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии
Вакцинация

При этом Лавров не назвал примерную дату старта производства вакцины в стране. Его комментарий прозвучал по результатам переговоров с руководителем МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате «2+2», в которых также участвовали глава Минобороны двух стран. Если испытания пройдут успешно и будут одобрены властями Индии, то «Спутник Лайт» станет первой однокомпонентной вакциной, которая будет использоваться в стране.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top