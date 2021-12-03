ЗАМАНА - Руководитель РФПИ Дмитриев: ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических вопросов

Руководитель РФПИ Дмитриев: ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических вопросов

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03 декабря, 2021. Пятница 03:21
Руководитель РФПИ Дмитриев: ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических вопросов
Всемирная организация здравоохранения медлит с признанием препарата "Спутник V" исключительно из-за бюрократических вопросов, отметил в интервью изданию La Nacion руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет РИА "Новости".
Руководитель РФПИ Дмитриев: ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических вопросов
Вакцинация

Как он сообщил, российская сторона не видит каких-то причин, по которым ВОЗ задерживает одобрение вакцины, так как эффективность прививки подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные сведения со всей планеты.

Глава РФПИ добавил, что после одобрения ВОЗ препарат "Спутник V" позволит гражданам России въезжать в еще большее количество стран.

 

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