Как он сообщил, российская сторона не видит каких-то причин, по которым ВОЗ задерживает одобрение вакцины, так как эффективность прививки подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные сведения со всей планеты.
Руководитель РФПИ Дмитриев: ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических вопросов
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 03:21
Всемирная организация здравоохранения медлит с признанием препарата "Спутник V" исключительно из-за бюрократических вопросов, отметил в интервью изданию La Nacion руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет РИА "Новости".
Глава РФПИ добавил, что после одобрения ВОЗ препарат "Спутник V" позволит гражданам России въезжать в еще большее количество стран.
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