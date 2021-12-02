ЗАМАНА - В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19

В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19

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02 декабря, 2021. Четверг 08:10
В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19

Количество созданных на планете вакцин от коронавируса превысило 8 миллиардов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на официальные заявления правительств и статистику СМИ.

В мире сделали более восьми миллиардов прививок от COVID-19
Вакцинация

Большая часть препаратов (4,16 млрд) приходится на 3 страны — Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд). В общем же в мире люди получили 8,03 млрд доз прививок от коронавируса. Сообщают, что выявить точное количество вакцинированных не представляется возможным из-за того, что многие страны сообщают только о числе сертифицированных доз препаратов и сделанных вакцин. При этом в ряде стран стартовала ревакцинация граждан.

 

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