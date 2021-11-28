После прохождения вакцинации он призвал жителей региона присоединиться к нему, дабы защитить себя от болезни. Стоит напомнить, что на днях в регион доставили большую партию препаратов от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V» в объеме более 57 тысяч доз.
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию
- Автор Мадина
- 28 ноября, 2021. Воскресенье 02:09
Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в городской клинической больнице №1 Махачкалы сделал прививку от Covid-19 вакциной «Спутник V».
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