ЗАМАНА - Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию

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28 ноября, 2021. Воскресенье 02:09
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию

Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в городской клинической больнице №1 Махачкалы сделал прививку от Covid-19 вакциной «Спутник V».

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию
Вакцинация

После прохождения вакцинации он призвал жителей региона присоединиться к нему, дабы защитить себя от болезни. Стоит напомнить, что на днях в регион доставили большую партию препаратов от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V» в объеме более 57 тысяч доз.

 

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