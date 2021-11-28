Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов прошёл вакцинацию

После прохождения вакцинации он призвал жителей региона присоединиться к нему, дабы защитить себя от болезни. Стоит напомнить, что на днях в регион доставили большую партию препаратов от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V» в объеме более 57 тысяч доз.