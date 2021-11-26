ЗАМАНА - В Дагестане вакцинацию прошли 36% человек

В Дагестане вакцинацию прошли 36% человек

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26 ноября, 2021. Пятница 13:10
В Дагестане вакцинацию прошли 36% человек

По данным дагестанского минздрава на 24 ноября, общее количество вакцинированных дагестанцев составило 648 тысяч 695 человек.

В Дагестане вакцинацию прошли 36% человек
Вакцинация

В процентном соотношении это 36% от подлежащего вакцинации контингента.

В ведомстве подчеркивают, что в республике уже начали активно ревакцинироваться.

 

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