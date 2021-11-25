ЗАМАНА - Новая большая партия препарата от Covid-19 поступила в Дагестан

Новая большая партия препарата от Covid-19 поступила в Дагестан

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25 ноября, 2021. Четверг 15:23
Новая большая партия препарата от Covid-19 поступила в Дагестан

Новая большая партия вакцины от коронавируса доставлена в Дагестан, информирует Министерство здравоохранения региона.

31 200 доз препарата «Спутник Лайт» и 26 400 доз «Спутник V» из Холодового центра Республиканского центра инфекционных болезней развозят по пунктам вакцинации городов и районов Дагестана.

 

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