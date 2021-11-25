ЗАМАНА - Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября

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25 ноября, 2021. Четверг 03:08
Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября

Министерство здравоохранения РФ вчера зарегистрировало препарат от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на собрании у главы России Владимира Путина, информирует РИА «Новости».

Минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября
Вакцинация

«24 ноября Минздрав зарегистрирует вакцину Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — рассказала она. 22 ноября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение собирается подавать документы в Министерство здравоохранения России для проведения клинических исследований препарата «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет.

 

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