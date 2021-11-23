Как сообщил заместитель руководителя района, на территории муниципалитета проводится контроль соблюдения режима самоизоляции людьми в возрасте 65 лет и старше, за исключением работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, сделавших вакцину от коронавируса и имеющих сертификат. Подробнее можно прочитать тут.