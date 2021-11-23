В совещании участвовали руководитель района Магомед Шамилов, сотрудник Управления Роспотребнадзора по Ахтынскому району Арсен Касимов, представитель ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ахтынский» Играмидин Джафаров, главврач ЦРБ Шахлар Бухсаев, сотрудники районной администрации.
В Дагестане второе место по вакцинированию занимает Докузпаринский район
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 09:16
Собрание оперативного штаба прошло в райадминистрации, сообщили в пресс-службе Докузпаринского района.
Как сообщил заместитель руководителя района, на территории муниципалитета проводится контроль соблюдения режима самоизоляции людьми в возрасте 65 лет и старше, за исключением работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, сделавших вакцину от коронавируса и имеющих сертификат. Подробнее можно прочитать тут.
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