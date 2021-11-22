Президент заметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. «Что касается безболезненности, то 2 часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — рассказал лидер Российской Федерации.
Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт»
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 08:14
Глава РФ Владимир Путин рассказал, что сделал повторную вакцину, выбрав для этого препарат «Спутник Лайт». Об этом он сообщил в разговоре с заместителем руководителя центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, информирует ТАСС.
Последнее от Мадина
- Аграрии Гумбета поучаствовали в сельхозярмарке в Буйнакске
- Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова
- Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова
- Новая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Дагестан
- Руководитель Минстроя Дагестана с рабочей поездкой посетил Каякентский район и Дагестанские Огни