ЗАМАНА - Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт»

Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт»

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22 ноября, 2021. Понедельник 08:14
Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт»

Глава РФ Владимир Путин рассказал, что сделал повторную вакцину, выбрав для этого препарат «Спутник Лайт». Об этом он сообщил в разговоре с заместителем руководителя центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, информирует ТАСС.

Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт»
Вакцинация

Президент заметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. «Что касается безболезненности, то 2 часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — рассказал лидер Российской Федерации.

 

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