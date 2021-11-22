ЗАМАНА - Новая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Дагестан

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Дагестан

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22 ноября, 2021. Понедельник 08:05
Новая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Дагестан

20 ноября, в субботу, в регион привезли новую партию вакцины «Спутник Лайт»— 600 доз. По сведениям Министерства здравоохранения Дагестана, препарат уже распределен по поликлиникам и мобильным пунктам Махачкалы.

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Дагестан
Вакцинация

Следуя рекомендациям Минздрава РФ, «Спутник Лайт» стоит использовать для вакцинации переболевших коронавирусом более полугода назад или же для ревакцинации.

 

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