ЗАМАНА - Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России

Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России

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19 ноября, 2021. Пятница 10:04
Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России

18 регионов России объявили об обязательной вакцинации среди студентов старше 18 лет. Еще в 5 субъектах препарат от коронавируса понадобится учащимся, проходящим практику не в университете, передает РИА Новости.

Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России
Вакцинация

Пройти вакцинацию должны пройти студенты следующих субъектов: Амурский, Владимирский, Волгоградский, Иркутская и Томская область. Кроме того, данное правило касается студентов Курской, Кемеровской и Архангельской областей, а также Пермского и Краснодарского края, Республики Дагестан, Адыгеи, Марий Эл, Бурятии, Калмыкии и Тувы.

 

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