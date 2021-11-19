Пройти вакцинацию должны пройти студенты следующих субъектов: Амурский, Владимирский, Волгоградский, Иркутская и Томская область. Кроме того, данное правило касается студентов Курской, Кемеровской и Архангельской областей, а также Пермского и Краснодарского края, Республики Дагестан, Адыгеи, Марий Эл, Бурятии, Калмыкии и Тувы.
Обязательную вакцинацию студентов ввели в 16 регионах России
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2021. Пятница 10:04
18 регионов России объявили об обязательной вакцинации среди студентов старше 18 лет. Еще в 5 субъектах препарат от коронавируса понадобится учащимся, проходящим практику не в университете, передает РИА Новости.
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