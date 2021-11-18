Умар Якиев: «Вакцинация – защита от коронавируса»

«Коронавирус – очень коварная болезнь, не щадит никого. Вакцинация один из способов защиты от страшной напасти. Государство уделяет огромные усилия для защиты населения всей страны, введение QR-кодов, для посещения определенных мест, в основном, мест массового скопления людей, также является одной из вынужденных мер защиты народа, ношение маски, соблюдение элементарных правил гигиены – забота о себе и близких», – уверен эксперт.