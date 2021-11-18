ЗАМАНА - Умар Якиев: «Вакцинация – защита от коронавируса»

Умар Якиев: «Вакцинация – защита от коронавируса»

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18 ноября, 2021. Четверг 11:19
Умар Якиев: «Вакцинация – защита от коронавируса»

Член экспертного клуба, главный редактор  республиканской газеты на чеченском языке  «Нийсо» Умар Якиев считает, что рекомендации главных санитарных врачей нужно соблюдать неукоснительно.

Умар Якиев: «Вакцинация – защита от коронавируса»
Вакцинация

«Коронавирус  –  очень коварная болезнь, не щадит никого. Вакцинация один из способов защиты от страшной напасти. Государство уделяет огромные усилия для защиты населения всей страны, введение QR-кодов, для посещения определенных мест, в основном, мест массового скопления людей,  также является одной из вынужденных мер защиты народа, ношение маски, соблюдение элементарных правил гигиены – забота о себе и близких», – уверен эксперт.

 

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