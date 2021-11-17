Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу

Медицинские сотрудники в России должны будут вносить сведения о гражданах с противопоказаниями к прививке против коронавируса в специальную базу. Это следует из указа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного накануне, информируют "Ведомости".

В то же время специалисты предупреждают, что точный подсчет числа граждан, которые относятся к этой категории, затруднен. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, медицинский отвод от вакцинации может иметь более 10% взрослого населения России. С другой стороны, эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что на долю взрослых граждан, которые имеют противопоказания, приходится всего примерно 2-3%.