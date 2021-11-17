ЗАМАНА - Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу

Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу

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17 ноября, 2021. Среда 10:07
Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу

Медицинские сотрудники в России должны будут вносить сведения о гражданах с противопоказаниями к прививке против коронавируса в специальную базу. Это следует из указа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного накануне, информируют "Ведомости".

Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу
Вакцинация

В то же время специалисты предупреждают, что точный подсчет числа граждан, которые относятся к этой категории, затруднен. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, медицинский отвод от вакцинации может иметь более 10% взрослого населения России. С другой стороны, эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что на долю взрослых граждан, которые имеют противопоказания, приходится всего примерно 2-3%.

 

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