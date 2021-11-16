Привитых россиян освободили от карантина после контакта с больными COVID-19

Автор Мадина

Роспотребнадзор сообщил, что вакцинированные от коронавируса или переболевшие в течение полугода освобождаются от карантина после контакта с больными COVID-19, информирует "Лента.ру".