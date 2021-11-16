Добавляют, что при этом у граждан, контактировавших с заболевшими, не должно быть симптомов болезни. Новое правило вступает в силу завтра, 17 ноября.
Привитых россиян освободили от карантина после контакта с больными COVID-19
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 17:03
Роспотребнадзор сообщил, что вакцинированные от коронавируса или переболевшие в течение полугода освобождаются от карантина после контакта с больными COVID-19, информирует "Лента.ру".
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