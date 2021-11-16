В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью

Автор Мадина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает тему расширения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Они рассматривают возможность дополнения их фотографиями владельцев, информируют «Известия».