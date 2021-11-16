ЗАМАНА - В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью

В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью

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16 ноября, 2021. Вторник 09:38
В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает тему расширения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Они рассматривают возможность дополнения их фотографиями владельцев, информируют «Известия».

В России захотели дополнить сертификаты о вакцинации одной деталью
Вакцинация

Источник издания сообщил, что тема добавления новой детали в сертификаты о вакцинации обсуждали сотрудники Минцифры и Минздрава в конце прошедшей недели. Представители ведомств рассказали, что такая идея позволит гражданам страны проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что существо уменьшит очереди.

 

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