В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России на шесть процентов

Автор Мадина

За неделю темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились на 6%. Об этом сообщил руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.