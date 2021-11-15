Как он рассказал, темпы вакцинации пожилых граждан страны за неделю увеличились на 14%. В общем за 7 дней от COVID-19 привились более 3,2 миллиона граждан. Министр добавил, что российским препаратом «Спутник Лайт» вакцинировались более 9 млн россиян.
В Минздраве заявили о росте темпов вакцинации в России на шесть процентов
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 16:45
За неделю темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились на 6%. Об этом сообщил руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.
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