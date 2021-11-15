Как он заявил, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" начинает работать через 21 день после прививки. При вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами документ активируется сразу после введения второго компонента – чаще всего спустя 21 день после введения первого компонента. При повторной вакцинации или вакцинации ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях документ о прохождении прививки начинает работать в день вакцинации, добавил Кузнецов.