Как он заявил, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" начинает работать через 21 день после прививки. При вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами документ активируется сразу после введения второго компонента – чаще всего спустя 21 день после введения первого компонента. При повторной вакцинации или вакцинации ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях документ о прохождении прививки начинает работать в день вакцинации, добавил Кузнецов.
Минздрав: при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат начнет действовать в день прививки
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 08:11
При повторной вакцинации "Спутником Лайт" или вакцинации переболевших сертификат начинает работать в день прививки, рассказал помощник руководителя Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов представителям СМИ.
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