Прививку проведут в 2 этапа, добровольцев будут вакцинировать препаратом «Спутник М», состоящего из вакцины «Спутник V», но в меньшей дозировке. Инъекция составляет 1/5 часть взрослой дозы. Во время третьей стадии клинических испытаний 2400 россиян получат вакцины, а остальные 600 — плацебо. На протяжении исследования участники будут вести дневник самонаблюдения в приложении смартфона, также за ними будут наблюдать медики.
В России началась третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 11:26
В Москве стартовала третья стадия клинических исследований препарата от коронавируса для подростков, в которой поучаствуют 3000 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом информирует ТАСС.
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