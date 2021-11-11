В России началась третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков

Автор Мадина

В Москве стартовала третья стадия клинических исследований препарата от коронавируса для подростков, в которой поучаствуют 3000 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом информирует ТАСС.