Накануне руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинацию против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Он заметил, что эпидемия завершится, когда 70-75% жителей планеты сделают вакцину от коронавируса.
Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 13:23
Решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на правительственном уровне в данный момент не принималось. Таким образом на этот вопрос ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
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