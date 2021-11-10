ЗАМАНА - Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне

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10 ноября, 2021. Среда 13:23
Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на правительственном уровне в данный момент не принималось. Таким образом на этот вопрос ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне
Вакцинация

Накануне руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинацию против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Он заметил, что эпидемия завершится, когда 70-75% жителей планеты сделают вакцину от коронавируса.

 

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