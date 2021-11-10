Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Автор Мадина

Решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на правительственном уровне в данный момент не принималось. Таким образом на этот вопрос ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.