В своей речи Малаев отметил, что ученые не придумали пока ничего эффективнее вакцины. Только массовые прививки способны обеспечить коллективный иммунитет обществу, который позволит замедлить темпы пандемии. Полный текст его обращения можно прочитать тут.
Хаджмимурад Малаев рекомендует гражданам пройти вакцинацию
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 09:26
Главврач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев обратился к жителям Дагестана с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.
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