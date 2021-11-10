Хаджмимурад Малаев рекомендует гражданам пройти вакцинацию

В своей речи Малаев отметил, что ученые не придумали пока ничего эффективнее вакцины. Только массовые прививки способны обеспечить коллективный иммунитет обществу, который позволит замедлить темпы пандемии. Полный текст его обращения можно прочитать тут.