ЗАМАНА - Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

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09 ноября, 2021. Вторник 16:54
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца текущей недели предусмотреть все технические возможности, дабы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он рассказал на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, информирует РИА Новости.
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ
Вакцинация

Как сообщил премьер, с 16 ноября каждый сможет забрать бумажный сертификат в МФЦ. Он отметил, что для многих людей такой вариант удобнее.

 

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