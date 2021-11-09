Как сообщил премьер, с 16 ноября каждый сможет забрать бумажный сертификат в МФЦ. Он отметил, что для многих людей такой вариант удобнее.
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2021. Вторник 16:54
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца текущей недели предусмотреть все технические возможности, дабы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он рассказал на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, информирует РИА Новости.
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