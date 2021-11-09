Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца текущей недели предусмотреть все технические возможности, дабы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он рассказал на собрании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, информирует РИА Новости.