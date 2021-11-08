ЗАМАНА - Новые сертификаты о вакцинации начали действовать в России

Новые сертификаты о вакцинации начали действовать в России

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08 ноября, 2021. Понедельник 09:41
Новые сертификаты о вакцинации начали действовать в России

Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса либо о перенесённой болезни начали работать с 8 ноября в России. Файл будет доступен на русском и английском языках, в бумажном и электронном виде, сообщается в приказе Министерства здравоохранения на сайте правовой информации.

Новые сертификаты о вакцинации начали действовать в России
Вакцинация

Сертификат будет создаваться автоматически в течение 3 дней после прохождения вакцинации. А информация о введении первого компонента препарата будет сразу появляться на сайте госуслуги. Документы, которые были созданы до вступления приказа в силу, будут автоматически изменены до 1 марта следующего года.

 

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