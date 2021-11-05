ЗАМАНА - Дагестанцев призывают активно вакцинироваться

Дагестанцев призывают активно вакцинироваться

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05 ноября, 2021. Пятница 10:18
Дагестанцев призывают активно вакцинироваться

Уже почти год как дагестанцев просят вакцинироваться и сохранить свои жизни.

Дагестанцев призывают активно вакцинироваться
Вакцинация

Просят все: врачи, политики, артисты, лидеры общественного мнения.

Уже не раз было сказано об эффективности вакцины, о ненадобности искать в этой теме подвох.

Лидеры общественного мнения в один голос заявляют, что вакцина безопасна, а дагестанцы не являются частью эксперимента, их не хочет похитить Билл Гейтс, вживить им чип и снова отправить домой.

Остается верить, что дагестанцы в большинстве своем окажутся более дальновидными. К сожалению, коронавирус от нас так быстро не уйдет. И единственный способ сейчас защитить себя и своих близких – вакцинироваться.

 

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