На сегодняшний день в районе вакцинировались 7078 человек, а за период нерабочих дней 550.
В Хивском районе увеличилось число вакцинированных в период нерабочих дней
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2021. Пятница 00:53
Заместитель врио главного врача Хивской ЦРБ Наида Пашаева сообщила, что с начала нерабочих дней число вакцинированных заметно растет.
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