Авиакомпания "Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

Компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», прокомментировала введение требований о предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, информирует РИА Новости.

Представитель "Победы" отметил, что весь коллектив рад введению QR-кодов для посадки на борт воздушного судна. Он добавил, что не стоит предъявлять это требование при приобретении билета. «Мы полностью поддерживаем введение QR-кода: человек может заранее запланировать свою поездку, которая состоится через 2-3 месяца, приобрести билет и сделать вакцину к дате вылета», — отметил представитель компании.