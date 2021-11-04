ЗАМАНА - Авиакомпания "Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

Авиакомпания "Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

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04 ноября, 2021. Четверг 01:30
Авиакомпания &quot;Победа&quot; поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

Компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», прокомментировала введение требований о предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, информирует РИА Новости.

Авиакомпания "Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет
Вакцинация

Представитель "Победы" отметил, что весь коллектив рад введению QR-кодов для посадки на борт воздушного судна. Он добавил, что не стоит предъявлять это требование при приобретении билета. «Мы полностью поддерживаем введение QR-кода: человек может заранее запланировать свою поездку, которая состоится через 2-3 месяца, приобрести билет и сделать вакцину к дате вылета», — отметил представитель компании.

 

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