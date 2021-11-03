В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса

За этот период вакцинировались 329 жителей района. В общем в районе вакцинировано 6283 человека, а вторым компонентом «Спутник V» – 5155. Стоит напомнить, что в нерабочие дни открыты прививочные пункты, в которых можно сделать вакцину.