За этот период вакцинировались 329 жителей района. В общем в районе вакцинировано 6283 человека, а вторым компонентом «Спутник V» – 5155. Стоит напомнить, что в нерабочие дни открыты прививочные пункты, в которых можно сделать вакцину.
В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 09:31
В период нерабочих дней в Гумбетовском районе выросло число граждан, решивших пройти вакцинацию от коронавируса.
Последнее от Мадина
- В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску
- Горящую в минус 20 российскую тундру сняли на видео
- На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» погибли пять человек
- Житель Курахского района арестован за убийство
- В Дербенте разыграют автомобиль среди вакцинированных