ЗАМАНА - В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса

В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса

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03 ноября, 2021. Среда 09:31
В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса

В период нерабочих дней в Гумбетовском районе выросло число граждан, решивших пройти вакцинацию от коронавируса.

В Гумбете в нерабочие дни выросли темпы вакцинации от коронавируса
Вакцинация

За этот период вакцинировались 329 жителей района. В общем в районе вакцинировано 6283 человека, а вторым компонентом «Спутник V» – 5155. Стоит напомнить, что в нерабочие дни открыты прививочные пункты, в которых можно сделать вакцину.

 

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