ЗАМАНА - В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза

В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза

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02 ноября, 2021. Вторник 15:44
В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза

В Дагестане скорость вакцинации с введением дополнительных ограничений увеличилась почти в 1,5 раза. За прошедшие 3 дня вакцинацию прошли более 13,2 тысячи жителей региона, информирует ТАСС.

В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза
Вакцинация

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова информировала, что самый низкий коллективный иммунитет к коронавирусу в Республике Дагестан. С 28 октября в Дагестане действует режим с QR-кодом о прохождении вакцинации, который граждане должны предъявлять при посещении общественных мест.

 

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