Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова информировала, что самый низкий коллективный иммунитет к коронавирусу в Республике Дагестан. С 28 октября в Дагестане действует режим с QR-кодом о прохождении вакцинации, который граждане должны предъявлять при посещении общественных мест.
В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 15:44
В Дагестане скорость вакцинации с введением дополнительных ограничений увеличилась почти в 1,5 раза. За прошедшие 3 дня вакцинацию прошли более 13,2 тысячи жителей региона, информирует ТАСС.
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