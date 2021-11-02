В Дагестане темпы вакцинации от коронавируса увеличились почти в 1,5 раза

Автор Мадина

В Дагестане скорость вакцинации с введением дополнительных ограничений увеличилась почти в 1,5 раза. За прошедшие 3 дня вакцинацию прошли более 13,2 тысячи жителей региона, информирует ТАСС.