«На сегодняшний день рекомендуют гражданам с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», — заявила Вуйнович. Она добавила, что результат от нерабочих дней в стране будет зависеть от отношения жителей и практического применения способов по борьбе с эпидемией.
ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 09:50
Гражданам с низким иммунитетом следует снова вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев, посоветовала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в беседе с каналом «Россия 1».
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