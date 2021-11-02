Гражданам с низким иммунитетом следует снова вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев, посоветовала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в беседе с каналом «Россия 1».

«На сегодняшний день рекомендуют гражданам с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», — заявила Вуйнович. Она добавила, что результат от нерабочих дней в стране будет зависеть от отношения жителей и практического применения способов по борьбе с эпидемией.