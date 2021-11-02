ЗАМАНА - ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

Автор
02 ноября, 2021. Вторник 09:50
ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

Гражданам с низким иммунитетом следует снова вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев, посоветовала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в беседе с каналом «Россия 1».

ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода
Вакцинация

«На сегодняшний день рекомендуют гражданам с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», — заявила Вуйнович. Она добавила, что результат от нерабочих дней в стране будет зависеть от отношения жителей и практического применения способов по борьбе с эпидемией. 

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top