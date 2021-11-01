Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» необходимо использовать только при ревакцинации. Об этом заявил в субботу, 30 октября, глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочего визита по Владимирской области.