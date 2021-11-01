ЗАМАНА - Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

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01 ноября, 2021. Понедельник 11:52
Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» необходимо использовать только при ревакцинации. Об этом заявил в субботу, 30 октября, глава Минздрава России Михаил Мурашко во время рабочего визита по Владимирской области.

Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации
Вакцинация

Как он заметил, для первого этапа вакцинации по-прежнему лучше выбрать признанные в стране вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

 

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