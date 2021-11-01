На 1 месте по количеству вакцинированных пребывает Китай (2,3 млрд), далее идет Индия (1,1 млрд) и США (0,4 млрд). Какое число человек прошло полный курс прививки, не представляется возможным выяснить, так как многие страны сообщают только количество сделанных вакцин. Информируют, что скорость прививочной кампании уменьшается, прошлый миллиард доз вакцин был введен за 29 дней, а следующий — за 37. На Мальте и в Объединенных Арабских Эмиратах вакцинировались уже примерно 90% жителей.
Количество сделанных прививок от коронавируса в мире достигло 7 миллиардов
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 10:13
Количество вакцинированных от коронавируса по всей планете достигло 7 миллиардов, информирует ТАСС, ссылаясь на официальные заявления властей и сведения от СМИ.
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