ЗАМАНА - Количество сделанных прививок от коронавируса в мире достигло 7 миллиардов

Количество сделанных прививок от коронавируса в мире достигло 7 миллиардов

Автор
01 ноября, 2021. Понедельник 10:13
Количество сделанных прививок от коронавируса в мире достигло 7 миллиардов

Количество вакцинированных от коронавируса по всей планете достигло 7 миллиардов, информирует ТАСС, ссылаясь на официальные заявления властей и сведения от СМИ.

Количество сделанных прививок от коронавируса в мире достигло 7 миллиардов
Вакцинация

На 1 месте по количеству вакцинированных пребывает Китай (2,3 млрд), далее идет Индия (1,1 млрд) и США (0,4 млрд). Какое число человек прошло полный курс прививки, не представляется возможным выяснить, так как многие страны сообщают только количество сделанных вакцин. Информируют, что скорость прививочной кампании уменьшается, прошлый миллиард доз вакцин был введен за 29 дней, а следующий — за 37. На Мальте и в Объединенных Арабских Эмиратах вакцинировались уже примерно 90% жителей.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top