Голикова отметила, что людям, решившим подделать документы о вакцинации, необходимо помнить об ответственности за фальсификации. Она призвала граждан беречь своих родственников и близких.
Голикова высказалась о поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 13:18
Люди, которые подделывают сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за увеличение масштабов пандемии в России, заметила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.
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