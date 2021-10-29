Голикова высказалась о поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов

Автор Мадина

Люди, которые подделывают сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за увеличение масштабов пандемии в России, заметила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.