ЗАМАНА - В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

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28 октября, 2021. Четверг 16:38
В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев на 2 этап испытаний вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Об этом заявили в пресс-службе Собянина, информирует ТАСС.

В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
Вакцинация

Информируют, что в первом этапе исследований участвовали 99 несовершеннолетних, среди которых было 56 мальчиков и 43 девочки. В исследовании безопасности «Спутника V» для детей принимали дети в возрасте 12-17 лет. Оба компонента препарата получили 92 подростка.

 

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