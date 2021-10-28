Информируют, что в первом этапе исследований участвовали 99 несовершеннолетних, среди которых было 56 мальчиков и 43 девочки. В исследовании безопасности «Спутника V» для детей принимали дети в возрасте 12-17 лет. Оба компонента препарата получили 92 подростка.
В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 16:38
В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев на 2 этап испытаний вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Об этом заявили в пресс-службе Собянина, информирует ТАСС.
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