В Москве начался отбор подростков-добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Автор Мадина

В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев на 2 этап испытаний вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Об этом заявили в пресс-службе Собянина, информирует ТАСС.