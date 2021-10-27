Беляева отметила, что выходные дни жителям Дагестана будет комфортно использовать для осуществления вакцинации.
Она добавила, что работать на выходных, объявленных главой РФ, будут и мобильные кабинеты вакцинации.
Вчера, 26 октября, на собрании Оперштаба глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что все пункты вакцинации от коронавируса в муниципалитетах республики останутся открытыми в период нерабочих дней.
Беляева отметила, что выходные дни жителям Дагестана будет комфортно использовать для осуществления вакцинации.
Она добавила, что работать на выходных, объявленных главой РФ, будут и мобильные кабинеты вакцинации.
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