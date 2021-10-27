Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»

Автор Мадина

Вчера, 26 октября, на собрании Оперштаба глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что все пункты вакцинации от коронавируса в муниципалитетах республики останутся открытыми в период нерабочих дней.