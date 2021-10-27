ЗАМАНА - Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»

Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»

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27 октября, 2021. Среда 10:33
Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»

Вчера, 26 октября, на собрании Оперштаба глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала, что все пункты вакцинации от коронавируса в муниципалитетах республики останутся открытыми в период нерабочих дней.

Пункты вакцинации от коронавируса в Дагестане будут работать на «выходной неделе»
Вакцинация

Беляева отметила, что выходные дни жителям Дагестана будет комфортно использовать для осуществления вакцинации.

Она добавила, что работать на выходных, объявленных главой РФ, будут и мобильные кабинеты вакцинации.

 

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