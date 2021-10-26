В период нерабочих дней в Дагестане планируют охватить вакцинацией студентов

С такой идеей выступил руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. Он заметил, что вакцинацию от коронавируса нужно объединить с прививочной кампанией против гриппа.