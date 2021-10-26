С такой идеей выступил руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. Он заметил, что вакцинацию от коронавируса нужно объединить с прививочной кампанией против гриппа.
В период нерабочих дней в Дагестане планируют охватить вакцинацией студентов
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 17:09
Дагестанских студентов в период общероссийских нерабочих дней планируют привлечь к вакцинации.
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