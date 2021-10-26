ЗАМАНА - Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России

Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России

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26 октября, 2021. Вторник 16:19
Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России

Обязательная вакцинация от коронавируса части населения введена во всех субъектах страны. Об этом рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, информирует ТАСС.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России
Вакцинация

Как она сообщила, во всех регионах приняты соответствующие указы о вакцинации отдельных категорий россиян. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 36 446 новых случаев коронавируса, а также побит антирекорд по смертям людей с COVID-19.

 

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