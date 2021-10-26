Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России

Автор Мадина

Обязательная вакцинация от коронавируса части населения введена во всех субъектах страны. Об этом рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, информирует ТАСС.