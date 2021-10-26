Как она сообщила, во всех регионах приняты соответствующие указы о вакцинации отдельных категорий россиян. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 36 446 новых случаев коронавируса, а также побит антирекорд по смертям людей с COVID-19.
Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 16:19
Обязательная вакцинация от коронавируса части населения введена во всех субъектах страны. Об этом рассказала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, информирует ТАСС.
Последнее от Мадина
- В период нерабочих дней в Дагестане планируют охватить вакцинацией студентов
- Дагестанцам – ветеранам войны в Афганистане выделено 223 млн рублей на улучшение жилья
- Экологи Малой академии наук Дагестана поддержали акцию по очистке планеты от мусора
- Проезд из Махачкалы в Каспийск станет на 10 рублей дороже
- Стоимость гречки в Дагестане в ближайшее время станет выше на 10–20%