Новые сертификаты начнут выдавать после того, как приказ начнет свою работу 8 ноября. Документы, оформленные до этого числа, автоматически поменяются на новые на сайте госуслуги до 1 марта текущего года.
Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 08:33
Минздрав РФ утвердил форму нового сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ опубликовали на сайте правовой информации.
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