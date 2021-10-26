Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ утвердил форму нового сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19, приказ опубликовали на сайте правовой информации.

Новые сертификаты начнут выдавать после того, как приказ начнет свою работу 8 ноября. Документы, оформленные до этого числа, автоматически поменяются на новые на сайте госуслуги до 1 марта текущего года.