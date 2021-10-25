ЗАМАНА - 30% жителей Дагестана сделали вакцину от коронавируса

30% жителей Дагестана сделали вакцину от коронавируса

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25 октября, 2021. Понедельник 11:34
30% жителей Дагестана сделали вакцину от коронавируса

30 процентов жителей Дагестана вакцинировались от коронавируса. По словам главного врача Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Равганият Мирзаевой, в общем должны сделать прививку от коронавируса 80 процентов взрослого населения региона – это 1 254 340 граждан.

30% жителей Дагестана сделали вакцину от коронавируса
Вакцинация

На данный момент в регионе вакцинировались 486 771 человек, из них оба этапа вакцинации завершили 437 954 жителя, первую дозу вакцины получили 48 817 граждан. Таким образом, всего в регионе иммунизировано от коронавируса 30 процентов подлежащего вакцинации контингента.

 

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