30% жителей Дагестана сделали вакцину от коронавируса

30 процентов жителей Дагестана вакцинировались от коронавируса. По словам главного врача Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Равганият Мирзаевой, в общем должны сделать прививку от коронавируса 80 процентов взрослого населения региона – это 1 254 340 граждан.

На данный момент в регионе вакцинировались 486 771 человек, из них оба этапа вакцинации завершили 437 954 жителя, первую дозу вакцины получили 48 817 граждан. Таким образом, всего в регионе иммунизировано от коронавируса 30 процентов подлежащего вакцинации контингента.