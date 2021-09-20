Поскольку сезонный грипп легко передается от человека к человеку, эскулапы советуют не шутить с ОРВИ и пройти вакцинацию вовремя.
Кроме того, грипп обостряет большое количество хронических заболеваний.
Время с сентября по ноябрь – самое лучшее для вакцинации от гриппа, – говорят врачи.
Поскольку сезонный грипп легко передается от человека к человеку, эскулапы советуют не шутить с ОРВИ и пройти вакцинацию вовремя.
Кроме того, грипп обостряет большое количество хронических заболеваний.
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