ЗАМАНА - Врачи: важно вакцинироваться от сезонного гриппа

Врачи: важно вакцинироваться от сезонного гриппа

Автор
20 сентября, 2021. Понедельник 17:08
Врачи: важно вакцинироваться от сезонного гриппа

Время с сентября по ноябрь – самое лучшее для вакцинации от гриппа, – говорят врачи.

Врачи: важно вакцинироваться от сезонного гриппа
Вакцинация

Поскольку сезонный грипп легко передается от человека к человеку, эскулапы советуют не шутить с ОРВИ и пройти вакцинацию вовремя.

Кроме того, грипп обостряет большое количество хронических заболеваний.

 

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top