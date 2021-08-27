«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор». Ее отличают технологические особенности производства – вакцина основана на пептидных антегенах для профилактики коронавируса.
Вакцину можно вводить всем от 18 до 60 лет кроме беременных.
Российский Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса, – сообщает РИА Новости.
«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор». Ее отличают технологические особенности производства – вакцина основана на пептидных антегенах для профилактики коронавируса.
Вакцину можно вводить всем от 18 до 60 лет кроме беременных.
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