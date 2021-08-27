ЗАМАНА - В России создали новую вакцину от коронавируса

В России создали новую вакцину от коронавируса

Автор
27 августа, 2021. Пятница 10:37
В России создали новую вакцину от коронавируса

Российский Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса, – сообщает РИА Новости.

В России создали новую вакцину от коронавируса
Вакцинация

«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор». Ее отличают технологические особенности производства – вакцина основана на пептидных антегенах для профилактики коронавируса.

Вакцину можно вводить всем от 18 до 60 лет кроме беременных.

 

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top