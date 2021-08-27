В России создали новую вакцину от коронавируса

«ЭпиВакКорона-Н» разработана центром «Вектор». Ее отличают технологические особенности производства – вакцина основана на пептидных антегенах для профилактики коронавируса.

Вакцину можно вводить всем от 18 до 60 лет кроме беременных.