ЗАМАНА - Саида Дибирова: «Эпидемиологическая ситуация в Дагестане сложная»

Саида Дибирова: «Эпидемиологическая ситуация в Дагестане сложная»

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24 августа, 2021. Вторник 14:30
Саида Дибирова: «Эпидемиологическая ситуация в Дагестане сложная»

В рамках телепрограммы «ЦУР на неделе» начальник отдела организации оказания медпомощи населению Махачкалы Минздрава РД Саида Дибирова отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложная, ежедневно фиксируются около 200 заболевших новой коронавирусной инфекцией и умерло уже более 2 тысяч людей.

Саида Дибирова: «Эпидемиологическая ситуация в Дагестане сложная»
Вакцинация
Но также жители республики стали активнее ставить вакцину, если раньше ее делали около 200-300 человек, то сейчас цифра выросла до 3-4 тысяч в сутки.

 

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