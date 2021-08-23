Подобные карты появляются благодаря работе ЦУРа совместно с региональными Минздравами.
Пункты вакцинации можно найти на геокартах
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 22:37
АНО «Диалог Регионы» рассказало, что на геокартах появляются отметки пунктов вакцинации. Теперь любой желающий может найти в приложениях 2ГИС, Госуслугах, Google и Яндекс картах пункты, где можно поставить вакцинацию.
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