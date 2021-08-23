По словам специалиста, холода не ослабят защиту клеток, однако с наступлением осени растет число сезонных заболеваний. Успеть нужно до сентября. После может возрасти число противопоказаний.
Иммунолог: Вакцинацию необходимо закончить до осени
- Автор Шахри
- 23 августа, 2021. Понедельник 10:21
Для благоприятного формирования антител к коронавирусу необходимо пройти первый этап вакцинации до наступления холодов, – сообщает радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Андрея Продеуса.
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