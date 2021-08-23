ЗАМАНА - Иммунолог: Вакцинацию необходимо закончить до осени

Иммунолог: Вакцинацию необходимо закончить до осени

Автор
23 августа, 2021. Понедельник 10:21
Иммунолог: Вакцинацию необходимо закончить до осени

Для благоприятного формирования антител к коронавирусу необходимо пройти первый этап вакцинации до наступления холодов, – сообщает радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Андрея Продеуса.

Иммунолог: Вакцинацию необходимо закончить до осени
Вакцинация

По словам специалиста, холода не ослабят защиту клеток, однако с наступлением осени растет число сезонных заболеваний. Успеть нужно до сентября. После может возрасти число противопоказаний.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top