В Дагестане вакцинированным людям 60 лет и старше будут выдавать продуктовые
- Автор Диляра
- 21 августа, 2021. Суббота 14:50
Об этом сообщили в Минздраве Дагестана. Такое решение было принято Главой республики Сергеем Меликовым.
Последнее от Диляра
- В Дагестане в этом году планируют собрать 200 тыс. тонн винограда
- Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей
- Система единого билета доступна в Дагестане
- Еще 5 общественных территорий благоустроят в Дагестане по нацпроекту за счет экономии денежных средств
- Новые квартиры получили ветераны-афганцы в Дербенте