ЗАМАНА - В Дагестане вакцинированным людям 60 лет и старше будут выдавать продуктовые

В Дагестане вакцинированным людям 60 лет и старше будут выдавать продуктовые

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21 августа, 2021. Суббота 14:50
В Дагестане вакцинированным людям 60 лет и старше будут выдавать продуктовые

Об этом сообщили в Минздраве Дагестана. Такое решение было принято Главой республики Сергеем Меликовым.

В Дагестане вакцинированным людям 60 лет и старше будут выдавать продуктовые
Вакцинация

 

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