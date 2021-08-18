Инфекционист дал рекомендации по вакцинации школьников от COVID-19

На сайте издания «Российская газета» опубликован материал с рекомендациями от заместителя по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов по вакцинации школьников от COVID-19. Он отметил, что в России не планируется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для школьников, прививка останется добровольной, делать ее врачи советуют по эпидемиологическим показаниям. Горелов отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут "настоятельно рекомендовать" сделать прививку. «Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации», - подчеркнул эксперт, слова которого цитирует РИА Новости.