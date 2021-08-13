По данным английского Metro женщина вводила физраствор немцам, находящимся в группе риска. «Благое намерение» сами немцы не оценили и сразу же пошли на ревакцинацию. Сейчас данную тему отрабатывают немецкие правоохранительные органы. Они говорят, что хоть физраствор и безвреден, но показания свидетелей говорят об обратном и существует «разумное подозрение в опасности» вводимого средства. Дело взято на контроль спецподразделением, занимающимся расследованием политически мотивированных преступлений.
В Германии поймали медсестру, вводившую вместо вакцины от коронавируса физраствор
- Автор Шахри
- 13 августа, 2021. Пятница 10:50
Медсестра – противница вакцинации ввела местным жителям 8600 доз физраствора.
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