В Германии поймали медсестру, вводившую вместо вакцины от коронавируса физраствор

По данным английского Metro женщина вводила физраствор немцам, находящимся в группе риска. «Благое намерение» сами немцы не оценили и сразу же пошли на ревакцинацию. Сейчас данную тему отрабатывают немецкие правоохранительные органы. Они говорят, что хоть физраствор и безвреден, но показания свидетелей говорят об обратном и существует «разумное подозрение в опасности» вводимого средства. Дело взято на контроль спецподразделением, занимающимся расследованием политически мотивированных преступлений.