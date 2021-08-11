ЗАМАНА - «Спутник V» доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ

«Спутник V» доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ

Автор
11 августа, 2021. Среда 22:46

На сайте Стопкоронавирус.рф опубликован материал РИА «Новости», в котором говорится об опыте применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира.

«Спутник V» доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ
Вакцинация
Он доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - передает слова Дмитриева пресс-служба фонда.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top