"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - передает слова Дмитриева пресс-служба фонда.
«Спутник V» доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 22:46
На сайте Стопкоронавирус.рф опубликован материал РИА «Новости», в котором говорится об опыте применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира.
Он доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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