«Спутник V» доказал свою эффективность за рубежом, заявили в РФПИ

На сайте Стопкоронавирус.рф опубликован материал РИА «Новости» , в котором говорится об опыте применения российской вакцины "Спутник V" в ведущих странах мира.

Он доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", - передает слова Дмитриева пресс-служба фонда.